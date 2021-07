Jada Pinkett Smith scheert haar hoofd volledig kaal, model Iris Law gaat voor gemillimeterde coupe

De Amerikaanse actrice Jada Pinkett Smith, ook bekend als de vrouw van acteur Will Smith, heeft al haar lokken afgeschoren. Geen broske, wel kaal over de hele lijn. De coupe is naar eigen zeggen een gevolg van haaruitval. “Het is tijd om los te laten”, aldus de 49-jarige ster op Instagram.

Jada Pinkett Smith stak het nooit onder stoelen of banken dat ze al jaren kampt met haarverlies. “Ze heeft in het verleden al vaak een coupe à la Sinéad O’Connor gehad en op foto’s van vroeger is ook duidelijk dat ze vaak voor pruiken koos”, zegt BV-kapper Jochen Vanhoudt.

Nu laat ze esthetische hulpmiddelen naar eigen zeggen voorgoed achterwege. “Willow (haar dochter, red.) overtuigde me om dit te doen omdat het tijd is om los te laten. Mijn jaren als vijftiger worden goddelijk met dit kapsel”, schrijft ze bij een foto waarop zij en haar dochter voor een bloemenstruik staan.

Op het kiekje is te zien dat Willow (20) ook een gemillimeterde coupe heeft. “Helemaal kaal of een coupe met drie millimeter haar maakt veel verschil qua look. Echt kale kopjes zie ik persoonlijk geen trend worden, broskes zijn wel altijd in de mode. Zeker als je de korte haartjes bleacht”, aldus de kapper.

De tondeuse mocht vorige week ook dienst bewijzen bij Iris Law, de 20-jarige modellendochter van de Britse acteur Jude Law. “Een gemillimeterde coupe staat prachtig in combinatie met uitgesproken make-up en sieraden zoals grote, vrouwelijk oorbellen”, voegt Vanhoudt er nog aan toe.

Wanneer je beter niet ultrakortwiekt? “Dames die hier en daar graag een rimpeltje willen verbergen, hebben dan uiteraard geen haar meer om erover te hangen en te maskeren.” Wanneer wel? “Een strakke kaaklijn laat het kapsel zelf er ook strakker uitzien. En het staat beeldig bij mensen met een fris gezichtje. Dat hebben zowel Jada en Willow als Iris. Let wel: met een kale of minimale coupe is zonnebescherming voor de hoofdhuid absoluut een must.”