Op de beek De Herk in Stevoort staat er wit schuim op het water. Het is nog niet duidelijk of het om vervuiling gaat of dat het gewoon een natuurlijk biologisch proces is. Om het zekere voor het onzekere te nemen komt de Vlaamse Milieumaatschappij vandaag langs om het water te inspecteren, en indien nodig stalen te nemen.