Minder dan kwart Limburgse jobs is telewerkbaar

Minder dan een kwart van de werknemers van de Limburgse bedrijven is in staat hun job van thuis uit te doen. Hoewel telewerken als de norm werd bestempeld tijdens de pandemie, is dat in de praktijk dus moeilijk haalbaar voor heel wat bedrijven. Dat blijkt uit een bevraging van VKW en Unizo Limburg. De meeste Limburgse werkgevers ervaren meer uitdagingen dan voordelen aan thuiswerken. Toch zal telewerken ook na corona een onderdeel blijven van het ondernemerschap. Maar dat zal wel doordacht moeten gebeuren, zodat de productiviteit niet in gevaar komt.