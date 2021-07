Italiaanse media zijn zeker: “Olivier Giroud op weg naar Milan”

De 34-jarige Giroud zit al langer op een zijspoor bij Chelsea, waar hij de club mag verlaten. Milan is al een tijdje op zoek naar aanvallende versterking, vanwege de blessure van Zlatan Ibrahimovic. De Zweed werd in juni in Rome aan de knie geopereerd en staat nog wel een tijdje aan de kant.

Tijdens het EK werd er ook melding gemaakt van Milanese interesse in Roman Yaremchuk. Als Giroud daadwerkelijk naar San Siro trekt, betekent dat mogelijk wel slecht nieuws voor de Oekraïense international van AA Gent. Volgens Sky Italia zou Giroud donderdag afreizen naar Milaan, voor de medische tests en ondertekening van het contract. La Gazzetta dello Sport weet dan weer dat de Fransman, die bij Les Bleus zijn basisplaats kwijt is aan de teruggekeerde Karim Benzema, bij Milan jaarlijks 3 miljoen euro zou opstrijken. Chelsea zou nog 1 miljoen euro krijgen.