Heeft Angelina Jolie iets met The Weeknd?

Mogelijk bloeit er iets tussen actrice Angelina Jolie (46) en zanger The Weeknd (31). Op amper een week tijd werden de twee al drie keer samen gespot. Ook zou de Canadese R&B-zanger de kinderen van Jolie ontmoet hebben.

The Daily Mail schrijft over de foto’s die opdoken van de twee bij een privéconcert van Mustafa. Angelina Jolie (46) was echter niet alleen met The Weeknd (31), ook haar dochters Zahara (16) en Shilo (15) waren van de partij. Een insider ontkende in The Sun dan ook dat ze meer waren dan ’gewone vrienden’.

De zoon van Jolie, Pax (17), ontmoette de zanger toen het drietal ging lunchen in New York. Enkele dagen eerder werden Jolie en The Weeknd gespot toen ze een restaurant in LA verlieten.

© AP

De zanger heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij al jaren een boontje heeft voor de ex van Brad Pitt heeft. In zijn hit uit 2016 Party Monster, zong hij al over Angelina en ook over zijn Selena Gomez, met wie hij later een kortstondige relatie zou krijgen.

(adm)