De Formule 1 stelt donderdag de F1-bolide van de toekomst voor

De Formule 1 gaat donderdag voor het eerst een F1-bolide op ware grootte tonen die volgens het F1-reglement van 2022 is gebouwd. De presentatie van de F1-bolide van de toekomst zal door de F1-fans via een livestream gevolgd kunnen worden.

Volgend jaar worden er in de Formule 1 ingrijpende reglementswijzigingen geïntroduceerd. Die reglementswijzigingen waren oorspronkelijk gepland voor dit jaar, maar werden omwille van de pandemie met een jaar uitgesteld.

De reglementswijzigingen zijn de grootste in meer dan tien jaar in de sport en zullen er toe leiden dat de F1-bolides er vanaf 2022 ook helemaal anders zullen uitzien. Niet alleen op aerodynamisch vlak zullen wagens ingrijpend veranderen, ook de banden zullen met 18-inch in plaats van 13-inch een pak groter zijn.

Met de introductie van de nieuwe F1-bolides moet de Formule 1 als sport niet alleen aantrekkelijker worden voor de fans, ook de races zelf moeten er spannender door worden. Daardoor zou de sport in theorie ook minder voorspelbaar moeten zijn.

In het verleden waren er wel al digitale renders waarmee we een idee kregen van hoe de F1-bolides er waarschijnlijk zullen gaan uitzien maar komende donderdag zal er voor het eerst een F1-bolide in het echt en op ware grootte getoond worden aan het grote publiek.

F1-fans kunnen de livestream vanaf 15 uur Belgische tijd volgen via Facebook en YouTube. (F1journaal.be)