Tikketik Elke seconde diej eine mins kan vangen in gelök in ermood of mezeriej kumtj waal noeëts mie terök Es dj’r ins niks te doon höbtj kiektj den ins nao de klok en loesterdj es dj’r huuere kóntj nao det tikke-tikke-tok Elk tikske van dae wiezer al zeetj dj’r stout of braaf elk tikske is verlejen tied geit van eug laeven aaf. Kinders, Theo Van Dael.