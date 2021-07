Fietsbieb Maaseik raakt op kruissnelheid

Met kinderfietsjes is het zoals met kinderkleren en -schoentjes. De kids groeien eruit voordat je het weet. Zonde om telkens een nieuwe fiets te moeten kopen, die na een aantal ritten in het tuinhuis of in een hoekje van de garage belandt. Dat is al zeker het geval met een tweede fiets die bijvoorbeeld bij oma en opa staat. Bij de Fietsbieb ontleen je heel eenvoudig en voordelig een fietsje. En als hij te klein wordt, ruil je hem in voor een groter exemplaar. Goed voor de portemonnee en goed voor het milieu.De Fietsbieb in Maaseik draait op het engagement en de inzet van vrijwilligers. Hiernaar was het zoeken, net als naar een geschikte locatie. Beiden werden gevonden. Een team van 7 vrijwilligers staat klaar om elke week te sleutelen aan de fietsen in de kelder van lagere school De Boomgaard in Maaseik. Daar kunnen (groot)ouders ook terecht voor het ontlenen van een fiets, iedere 2de zaterdag van de maand tussen 10 en 12 uur.Dat sleutelen mag je letterlijk nemen. Elk onderdeel wordt zorgvuldig gedemonteerd en nagekeken door vrijwillige technici die hiervoor een opleiding hebben gevolgd. Tot en met de individuele kogellagers toe en alles wat niet dient, wordt gerecycleerd. Dat terwijl Marjolein instaat voor de administratie en zo rijden er ondertussen 40 fietsjes door het straatbeeld in de omgeving van 12 inch tot en met maat 26. Zeg maar vanaf het eerste leermoment tot het einde van de lagere school. Je betaalt hiervoor jaarlijks 20 euro abonnementskosten (alles inbegrepen en dus ook het omruilen van de fiets voor een groter exemplaar).Je kunt trouwens niet alleen fietsen ontlenen bij de Fietsbieb in Maaseik. Je kunt er ook afgedankte fietsen binnenbrengen en een ander of jezelf hiermee een plezier doen. Wie een fietsje binnenbrengt, mag rekenen op een jaar gratis lidmaatschap van Fietsbieb Maaseik.