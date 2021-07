Romelu Lukaku enige Belg in Team van het EK: UEFA verkiest Rode Duivel boven topschutters Ronaldo en Schick

De Europese voetbalbond UEFA heeft dinsdag het officiële Team van het Toernooi bekendgemaakt van het afgelopen EK. Romelu Lukaku krijgt in de spits de voorkeur op topschutters Cristiano Ronaldo en Patrick Schick en is zo de enige Belg die geselecteerd werd door de experts van de Europese voetbalbond.

Winnaar Italië is uiteraard het best vertegenwoordigd in de ideale elf met vijf spelers: doelman Gianluigi Donnarumma, die ook uitgeroepen werd tot Speler van het Toernooi, verdedigers Leonardo Bonucci en Leonardo Spinazzola, middenvelder Jorginho en aanvaller Federico Chiesa staan bij de beste elf. Verliezend finalist Engeland telt drie vertegenwoordigers met verdedigers Kyle Walker en Harry Maguire en aanvaller Raheem Sterling.

Verliezende halvefinalisten Spanje en Denemarken hebben elk één speler in het team in de vorm van middenvelders Pedri en Pierre-Emile Hojbjerg. Daardoor is Romelu Lukaku de enige speler van het elftal die de halve finales niet haalde met zijn land. De Rode Duivel krijgt onder meer de voorkeur op de Engelse spits Harry Kane en topschutters Cristiano Ronaldo en Patrick Schick. Lukaku scoorde met vier goals in vijf wedstrijden één keer minder dan die laatste twee.

De volledige ploeg: Donnarumma (Italië/Milan), Walker (Engeland/Manchester City), Bonucci (Italië/Juventus), Maguire (Engeland/Manchester United), Spinazzola (Italië/AS Roma), Hojbjerg (Denemarken/Tottenham Hotspur), Jorginho (Italië/Chelsea), Pedri (Spanje/Barcelona), Chiesa (Italië/Juventus), Lukaku (België/Inter), Sterling (Engeland/Manchester City).