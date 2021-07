Olympisch turnkampioen Vernjajev mist Spelen door dopingschorsing

Olympisch turnkampioen Oleg Vernjajev (op de brug) zal ontbreken bij de Spelen in Tokio. De 27-jarige Oekraïner maakte bekend dat hij positief is bevonden bij een dopingtest. Daardoor wacht hem een schorsing van vier jaar. Hij gaat nog wel in beroep bij het Internationaal Sporttribunaal TAS.

Vernjajev, die in de meerkamp bij Rio 2016 olympisch zilver behaalde, was door de internationale turnfederatie (FIG) in januari al voorlopig geschorst. Hij is voormalig wereldkampioen en viervoudig Europees kampioen.