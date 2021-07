Onze lezers spotten bevers en vlinders: de mooiste zomerfoto’s van onze lezers, deel 3

LEES OOK. Stuur hier uw mooiste zomerfoto’s in en zie ze schitteren in Goesting

Maak deze zomer een prachtige foto in eigen provincie die de schoonheid van Limburg en/of dat heerlijke zomergevoel alle eer aandoet, en stuur ‘m in via bovenstaande link. De allermooiste beelden krijgen elke zaterdag een plek op de backcover van Goesting, en komen in een online poll voor onze lezers terecht: wie de meeste stemmen verzamelt, wint een iPhone 12. Hoe schoon is dat?

Dit zijn onze favorieten van deze week. Je vindt deze beelden ook terug op de backcover van weekendmagazine Goesting op zaterdag 17 juli.

LEES OOK. Groetjes uit Limburg: deel 2. De mooiste zomerfoto’s van onze lezers

Foto ingestuurd door Nico Vrancken uit Lanaken.

Nico Vrancken uit Lanaken fotografeerde een mooie Dagpauwoog.

Foto ingestuurd door Anja Driesmans uit Borgloon.

“De gouden gloed van Borgloon. Wie wil er nu op vakantie in de zomer als dit zich in jouw achtertuin bevindt?”.

Foto ingestuurd door David Lenssen uit Kinrooi.

“Bevers spotten in het mooie natuurgebied Koningssteen in Kessenich”, laat David Lenssen weten.

Foto ingestuurd door Kitty Sutens uit Hamont-Achel.

Kitty Sutens uit Hamont-Achel fotografeerde de zonsondergang in een klaprozenveld in haar thuisstad.