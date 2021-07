EK baanwielrennen verhuist naar Zwitserland

De Europese kampioenschappen baanwielrennen worden van 5 tot 9 oktober gehouden in de Swiss Velodrome in het Zwitserse Grenchen, zo bevestigde de Europese Wielerfederatie UEC dinsdag.

Het EK baanwielrennen stond aanvankelijk van 23 tot 27 juni gepland in de Wit-Russische hoofdstad Minsk, maar kon toen niet doorgaan in Wit-Rusland, vanwege politieke spanningen na de gedwongen afleiding van een Ryanair-vlucht door de Wit-Russische autoriteiten naar de luchthaven van Minsk. Wit-Rusland dwong de vlucht die onderweg was van Athene naar Vilnius, om te landen. Aan boord zat het vooraanstaande Wit-Russische oppositielid Roman Protasevitsj, die opgepakt werd. Hij werd al langer gezocht door de Wit-Russische autoriteiten.