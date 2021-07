Ploegleider Allan Peiper aangekomen in de Tour: “Wout van Aert kan concurrent worden voor Pogacar. Als hij stopt met veldrijden.”

Wout van Aert kan in de toekomst met Tadej Pogacar ijveren om de Tourzege. Dat zegt Allan Peiper (61), de ploegleider van de Sloveense gele trui bij UAE Team Emirates, in een gesprek met La Dernière Heure.

“Ik ben ervan overtuigd dat Van Aert een serieuze rivaal kan worden voor Tadej om de Tourzege”, zegt Peiper als hem gevraagd wordt of hij zo’n scenario in de toekomst mogelijk acht. “Tenminste: als hij het veldrijden laat liggen en zich minder op de klassiekers richt. Dan kan Van Aert de Tour winnen. Dat hebben we eerder al gezien bij coureurs als Geraint Thomas of Bradley Wiggins. Ik zou niet zeggen dat Van Aert de Tour drie keer kan winnen, maar met zijn klasse, zijn kwaliteiten en met een ploeg die om hem gebouwd is, zou hij ertoe in staat moeten zijn.”

Van Aert staat op dit moment zestiende in het algemene klassement, op ruim een halfuur van leider Pogacar. Vorige week woensdag won hij nog de prestigieuze bergetappe op de Mont Ventoux.

Peiper vervoegt dinsdag pas de Tourkaravaan. De voorbije weken volgde de Australische ploegleider van UAE Team Emirates de Ronde van Frankrijk nog vanuit zijn huis in Geraardsbergen. Peiper lijdt aan kanker en is naar eigen zeggen niet sterk genoeg om ruim drie weken lang het team ter plekke te begeleiden.