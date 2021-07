Al 32 doden bij protesten tegen opsluiting Zuid-Afrikaanse oud-president Jacob Zuma

De protesten van de afgelopen dagen in Zuid-Afrika, tegen de opsluiting van oud-president Jacob Zuma, hebben al 32 mensenlevens geëist. Dat meldt Sihle Zikalala, premier van de provincie KwaZulu-Natal. In zijn provincie zijn al 26 doden gevallen, waar dat er maandag nog vier waren. In Johannesburg vielen al zes doden. Er zijn ook talrijke gewonden, onder wie vier politieagenten. 500 mensen werden al opgepakt.