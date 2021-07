Coronapas verplicht voor horeca: bijna 1 miljoen Fransen boeken toch hun vaccinatie

De aangescherpte coronamaatregelen in Frankrijk, die maandagavond afgekondigd werden door president Emmanuel Macron, hebben hun effect niet gemist. 926.000 Fransen hebben diezelfde avond al een afspraak geboekt. Macron waarschuwde dat de coronapas zal worden uitgebreid naar de horeca. Enkel wie volledig gevaccineerd is of een negatieve test kan voorleggen, kan zo’n pas krijgen. Daarnaast wordt de zorg verplicht om zich tegen 15 september vaccineren.