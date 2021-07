Emotionele etappe vandaag voor Philippe Gilbert in de Tour, met passage over col met gevaarlijke afdaling

In de Ronde van Frankrijk staat dinsdag de tweede Pyreneeënrit op het menu. Het peloton moet over vier beklimmingen, waaronder de Col de Portet-D’aspet. Aan de afdaling van die klim heeft Phlippe Gilbert geen goede herinneringen. “Voor de eerste keer sinds 2018 gaat de Tour opnieuw over de col, ik hoop dat alle renners er veilig over komen”, zei Philippe Gilbert op sociale media.

In de zestiende etappe van de Tour 2018 kwam Gilbert als eerste boven op de Col de Portet-D’aspet, maar in de afdaling liep het mis. Dat bleek geen goed plan, in al zijn haast schatte hij een bocht verkeerd in en viel hij over een muurtje de meters diepe ravijn in. Wonder boven wonder kon hij terug op zijn fiets kruipen en haalde hij nog de finish, maar een dag later moest Gilbert de Tour verlaten met een gebroken knieschijf.

Onze landgenoot beseft dat hij met slechts een gebroken knieschijf nog goed wegkwam, want hij was niet de eerste renner die er zwaar ten val kwam. In 1995 overleed Italiaan Fabio Casartelli na een val in de afzink. “Zoals altijd zullen mijn gedachten bij Fabio Casartelli zijn wanneer we de tragische plek passeren”, zei Gilbert nog in zijn tweet.

Veel regen voorspeld

De renners beklimmen dinsdag met de Oostzijde de makkelijkste kant van de Col de Portet-D’aspet, dat betekent 5,4 kilometer klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,1 procent. De afdaling van die klim blijft gevaarlijk met enkele scherpe en verraderlijke bochten. Bovendien wordt het vandaag een kletsnatte etappe, wat het nog wat gevaarlijker maakt.