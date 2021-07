The Wolfpack kan het record van 1998 breken: wordt dit de strafste Tour ooit van Patrick Lefevere?

Vijf ritzeges op vijftien ritten en al veertien dagen groen: dat is wat Deceuninck – Quick-Step ondertussen neerzette. Daarmee doet The Wolfpack al even goed als vier jaar geleden toen Marcel Kittel vijf ritten won, maar in het groen in de etappe naar Serre-Chevalier langs de achterdeur verdween. “We proberen nog te winnen”, zeiden wereldkampioen Julian Alaphilippe en Mark Cavendish unisono.

Met Mapei-Bricobi in die vermaledijde Tour van 1998 pakte Patrick Lefevere zes etappes, maar het groen ging toen naar Erik Zabel. Graait Deceuninck – Quick Step nog een ritzege en behoudt Cavendish het groen, dan is dit de strafste Tour van Lefevere.

“Ik voel dat ik nog veel energie heb en hoop nog eens toe te slaan”, vertelde Julian Alaphilippe vanuit zijn arendsnest in Andorra. “Op Quatorze Juillet? Dat zou prachtig zijn, maar het mag morgen (vandaag, red) ook al zijn. Anderzijds was het al een heel zware Tour, ook al leek dat vooraf niet zo qua parcours. Maar Van der Poel koerste telkens alsof de Tour daags nadien gedaan was.”

Met eventueel nog een sprint vrijdag in Libourne en de Champs-Elysées van zondag heeft Cavendish nog twee kansen om zijn record van 34 ritzeges op te drijven en voorbij Eddy Merckx te gaan, waarmee hij sinds Carcassonne van vrijdag dit prestigieuze getal deelt. “Ik kijk daar niet naar. Ik probeer altijd te winnen, telkens de kans zich voordoet. Al zijn er eerst nog de Pyreneeën, waar ik over moet. Natuurlijk ben ik daar nerveus voor, elke dag opnieuw. Ik hoop dat de zwaarste dagen achter de rug liggen, dat het me lukt om tijdig over de bergen te komen. Ook al omdat ik zo goed omringd ben. Het is ook wetenschappelijker dan vroeger in de gruppetto. Je weet wat je moet trappen om bijtijds de finish te halen.”

“Natuurlijk wil ik nog een keer winnen”, herhaalde hij zichzelf. “Iedereen wil in zijn leven een spoor nalaten. Misschien kan het mensen inspireren”, besloot Cavendish. De Brit was alweer niet zo zeker dat het misschien zijn laatste Tour was, zoals hij vorige week zei. “Ik weet dat ik niet eeuwig kan blijven koersen, maar ik doe het nog altijd heel graag. Ik moet er nog over nadenken. En dan eens met Patrick Lefevere praten”, aldus de ontspannen en herboren Brit.

P.s: Kasper Agreen zat er in de zoom-conferentie voor spek en bonen bij, maar de Ronde van Vlaanderen-winnaar probeert ook nog wel een gooi te doen naar etappewinst.

Vier keer Tom Steels

Tom Steels won in 1998 overigens vier etappes voor Mapei-Bricobi, Jan Svorada en Daniele Nardello dikten het totaal aan tot zes:

© AFP

(hc)