Olympisch dorp in Tokio onder strenge veiligheidsmaatregelen geopend, weinig Belgen geïnteresseerd in de Spelen

Tien dagen voor de start van de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio, is het atletendorp dinsdag officieel geopend. In het olympisch dorp, gelegen aan de baai van Tokio, zullen ongeveer 18.000 atleten en officials hun intrek nemen. De Japanse organisatoren hebben er alles aan gedaan om het atletendorp zo coronaproof mogelijk te maken.