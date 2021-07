Statement van de Engelse pers: internationals die racistisch beledigd werden groot op de voorpagina met de tekst “Wij steunen jullie”

De racistische beledigingen die de drie Engelse voetballers die zondagavond hun penalty misten in de strafschoppenreeks van de EK-finale naar hun hoofd kregen, blijven de gemoederen beroeren in Engeland. In zijn dinsdagkrant pakt The Sun daarom uit met een statement. De drie internationals prijken er groot op de voorpagina met de woorden ‘We’ve got your back’. Wij steunen jullie.