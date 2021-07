‘Familie’-acteur Maxime De Winne gewond na val, gelukkig wist zijn vriendin van aanpakken

Het regent valpartijen in acterend Vlaanderen. Na Ann Van den Broeck – bekend van musicals, Thuis en Spoed – afgelopen weekend, is ook Familie-gezicht Maxime De Winne (44) zwaar gevallen met de fiets. Dat gebeurde vorige week al.

“Het was een minder goede week”, aldus De Winne. “Recht op ou muile, zeggen ze in Gent. Wel, ik ben op mijn bek gegaan.”

De acteur houdt er acht hechtingen in zijn gezicht aan over. Die stak zijn vriendin Laurence, die chirurg is, er zelf in. De fiets en helm van De Winne zijn rijp voor het stort. “Na de val zag ik er nog redelijk goed uit. Je zou me nu eens moeten zien. Maar ik heb geluk gehad, zo veel is zeker.”

De makers van Familie vloeken wellicht mee: de opnames zijn intussen opnieuw begonnen. Het nieuwe seizoen start op 23 augustus op VTM.

