Weduwe Hazes krijgt wellicht realitysoap in Nederland, maar dat kan niet iedereen smaken

Het ziet ernaar uit dat Rachel Hazes, in navolging van haar zoon André, een eigen reallifesoap krijgt. En hoewel er officieel nog geen zender is gevonden om het uit te zenden, wordt er in Hilversum gefluisterd dat SBS6 de soap gaat uitzenden, aldus De Telegraaf. Voetbalanalist Johan Derksen is alleszins geen fan. “Sinds de dood van Hazes, exploiteert ze de rol van ’de rouwende weduwe’.”

Het was tijdens ‘De Oranjezomer’, een talkshow uitgezonden vanop een camping in de provincie Gelderland, dat de mogelijke realitysoap ter sprake kwam. De soap zal gemaakt worden door Vincent TV Producties, het productiehuis dat Chateau Meiland maakte, en naar alle waarschijnlijkheid uitgezonden worden op de Nederlandse zender SBS6. Berucht voetbalanalist Derksen is alleszins niet opgezet. “Kijk, die ouwe Hazes had een strot en dat is de grootste volkszanger die we ooit hebben gehad. En zij (Rachel, red.) is niet te benijden, want zij is door twee hysterische ouders min of meer uitgehuwelijkt aan die Hazes. Maar sinds de dood van Hazes exploiteert ze de rol van ’de rouwende weduwe’. (...) En ze lijdt aan zelfoverschatting. Want ze denkt dat dat hysterische gedrag van haar, met die kinderen, interessant is voor de mensen. Dat is een misvatting. Het is walgelijk.”

