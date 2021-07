Hoe zou Marcus Rashford zich maandag gevoeld hebben? Een dag na zijn gemiste strafschop in de beslissende penaltyreeks van de EK-finale, die Engeland uiteindelijk verloor van Italië. Online vlogen de verwensingen in het rond, vaak met een racistische ondertoon, en ook een muurschildering met zijn beeltenis werd besmeurd. Maandagavond reageerde de aanvaller van Manchester United via Twitter: