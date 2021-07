Catalonië en Valencia doen nachtleven weer op slot

De regering in Catalonië heeft beslist om alle nachtelijke activiteiten te sluiten om 00.30 uur. Bovendien mag men, zowel in private als in publieke kring, maar met tien mensen tegelijkertijd samenkomen. “De cijfers zijn meer dan zorgwekkend, ze zijn eerlijk gezegd heel, heel slecht”, aldus de verantwoordelijke van de gezondheidsautoriteit tijdens een persconferentie in Barcelona.

De afgelopen dagen is de veertiendagenincidentie in de autonome regio gestegen tot 368 gevallen per 100.000 inwoners. Vooral bij de -30-jarigen stijgt het aantal besmettingen heel snel, met een incidentie van 792 gevallen per 100.000 inwoners voor de 20- tot 29-jarigen. Ter vergelijking: in België bedraagt de incidentie volgens Sciensano 74,4 besmettingen per 100.000 inwoners.

In de kustregio Valencia, ten zuiden van Catalonië, heeft Justitie het licht op groen gezet voor de herinvoering van de avondklok tussen 01.00 en 06.00 uur in 32 steden, waaronder Valencia. Het aantal contacten wordt eveneens beperkt tot groepen van tien.

Avondklok

Ook in Portugal, waar onlangs al nieuwe maatregelen genomen werden, stijgt het aantal besmettingen sterk. Voor het eerst sinds eind maart liggen er meer dan 700 COVID-patiënten in het ziekenhuis. Op enkele dagen tijd steeg het aantal patiënten van 57 naar 729. De veertiendagenincidentie steeg tot 315. Vooral de deltavariant is de boosdoener, die nu al goed is voor 90 procent van alle besmettingen in Portugal. Het land heeft sinds anderhalve week opnieuw een avondklok ingevoerd in bepaalde regio’s.

De Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft landgenoten dit weekend nog afgeraden om naar landen als Spanje of Portugal te reizen als ze niet gevaccineerd zijn.