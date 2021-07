Atletico Madrid plukt Argentijnse middenvelder Rodrigo de Paul weg bij Udinese

Zaterdag won De Paul aan de zijde van Lionel Messi nog de Copa America door in de finale Brazilië met 1-0 te verslaan. Voor De Paul was het zijn 29e cap. In Spanje speelde de winger eerder voor Valencia, dat hem in 2014 bij zijn jeugdclub Racing Club vond en twee jaar later naar Udinese liet vertrekken.

“Ik ben heel blij dat ik ga spelen voor de kampioen van La Liga en ik ben me bewust van de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken”, zegt De Paul. “Het is een grote stap in mijn carrière, zeker ook vanwege de timing, net na het winnen van de Copa America.”

De Paul zegt dat hij ook verheugd is een kans te krijgen onder trainer Diego Simeone. “Ten eerste vanwege het type trainer dat hij is, een van de beste aller tijden. Daarnaast vult het mij ook met trots als Argentijn. Ik ben opgegroeid met te kijken naar hem in het shirt van Argentinië.”