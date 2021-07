Extreme hitte in westen van Verenigde Staten: vuurtornado’s en recordtemperaturen boven de 50 graden

Op de heetste plek van de Verenigde Staten, Death Valley in Californië, is het de voorbije weken nog heter dan normaal. Vrijdag werd daar een recordtemperatuur van 54,4 graden gemeten en ook andere delen van de VS en Canada kreunen onder een extreme hittegolf. De hitte veroorzaakt verwoestende bosbranden en leidt tot indrukwekkende vuurtornado’s in Californië. Voor de geplaagde inwoners van de Amerikaanse staat is er nog geen verkoeling in zicht: de komende dagen klimt het kwik er weer tot minstens 42 graden.