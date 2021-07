Een fietser en bromfietser kwamen zondag om 6.40 uur met elkaar in aanrijding in de Zoutstraat in Sint-Truiden. Beiden, R.L. (62) uit Sint-Truiden en U.B. (19) van Herk-de-Stad, raakten gewond.

Bij een ongeval tussen een auto en fietser zondag om 11.20 uur in de René Lambrechtsstraat raakte R.T. (64) uit Sint-Truiden gewond. ppn