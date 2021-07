In het gezelschap van Marcel Mathijs (77) en Jacques Schoofs (77) ontstaat meteen een stevige discussie wanneer we het onderwerp aansnijden. Achteraf schudden de vrienden gelukkig lachend de hand. — © Karel Hemerijckx

Sint-Truiden

In Sint-Truiden wordt verdeeld gereageerd op de aangekondigde terugkeer van Veerle Heeren (CD&V) als burgemeester. Terwijl de Truienaar in de straat opvallend mild is, vindt de oppositie haar momenteel niet in staat om de stad te besturen. “Dit is lachen met de Truienaar.”