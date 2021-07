In de Sint-Jobstraat in Landen is het voorbije weekend ingebroken in een woning. De daders waren via de tuin aan het huis geraakt. Zij klommen er op het plat dak om zich vervolgens via de eerste verdieping toegang te verschaffen tot de woning. De dieven doorzochten alle vertrekken. Als gevolg van de grote wanorde die de inbrekers achterlieten, is het niet meteen duidelijk wat er is gestolen. tb