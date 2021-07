Vakantiegangers kunnen zich vanaf morgen ook laten testen bij de apotheker

Genk

Vanaf morgen kunnen vakantiegangers zich ook laten testen bij de lokale apotheek. Ruim 1000 apotheken in ons land nemen snelle antigeentesten af. Na een kwartier is het resultaat bekend. Op deze manier wordt de druk op de huisartsen, testcentra en laboratoria verlicht. Apothekers kiezen zelf of ze deze dienst willen aanbieden. Apotheker Pieter Mertens uit Genk is alvast overtuigd. Hij begint vanaf morgen met testen. Een stormloop is het voorlopig nog niet.