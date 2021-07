Kersenoogst in mineur gestart, consument zal het voelen aan de kassa. — © TV Limburg

Het kersenseizoen is in mineur gestart. Door de lentevorst hebben de vroege kersensoorten heel wat schade opgelopen. En ook voor de hoofdvariëten ziet het er somber uit. Zo is meer dan de helft van de kersen verloren gegaan door de hevige regenval, sommige telers spreken zelfs van 80 tot 90 procent minder kersen dan vorig jaar. Bij de Belgische Fruitveiling hopen ze toch nog op een redelijke oogst, al zal de consument wel iets meer moeten betalen voor een bakje Limburgse kersen