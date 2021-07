Jeugdkamp in Maasmechelen bereidt zich voor op koninklijk bezoek

Maasmechelen

Het JOMBA vakantiekamp van Kazou in Vakantiehuis Fabiola in Maasmechelen krijgt woensdag het bezoek van de Koning. Zo’n JOMBA vakantiekamp is meestal voor kinderen met een beperking, maar deze week gaat het om een gemengde groep van 68 kinderen. Met én zonder beperking dus. Een dertigal vrijwilligers leidt alles in goede banen. Met het koninklijk bezoek op woensdag belooft het alvast een onvergetelijke week te worden.