Ophef om choquerende vaccinatiecampagne van de Australische overheid

Een campagnefilmpje van de Australische overheid heeft danig wat ophef veroorzaakt. De campagne wil mensen waarschuwen voor de gevolgen van Covid-19 en aanmoedigen om zich te laten vaccineren. Dat meldt The NZ Herald.

De video lijkt recht uit een film te komen. In een bed ligt een vrouw die extra zuurstof toegediend krijgt. In haar ogen is duidelijk angst te lezen, haar adem stokt en piept terwijl ze angstig om zich heen kijkt. Dan draait ze zich naar de camera en vervolgens gaat het scherm naar zwart. “Covid treft iedereen, blijf thuis, laat je testen en boek je vaccinatieafspraak.”

De video wordt momenteel enkel getoond op zenders in en rond Syndey. Daar wordt de campagne op bijzonder gemengde gevoelens onthaald. Sommige twitteraars menen dat zulke beelden de mensen ‘scherp houdt’ en herinnert aan de gevolgen van het virus. Een andere twitteraar stelt dat dit vaccintwijfelaars over de streep kan trekken. “Het is de bedoeling dat het choquerend is”, verklaarde een woordvoerder van de regering. “De video heeft als bedoeling duidelijk te maken dat ook jongen mensen zeer ziek kunnen worden.”

Anderen vinden het té choquerend, zodanig zelfs dat het onrealistisch overkomt én wel eens het omgekeerde effect zou kunnen hebben. Bill Bowtell, een adjunct professor aan de Universiteit van Nieuw-Zuid-Wales (UNSW Syndey) vindt de video onkies gezien op dit moment een persoon van dezelfde leeftijd als de actrice daadwerkelijk in het ziekenhuis ligt. Nog op Twitter stelde Tom Solano, een Australische intensivist, dat de video onrealistisch is. “Ik kan stellen als intensivist dat niemand zijn patiënten op die manier en met opzet zou laten lijden. We zouden er alles aan doen om te vermijden in zo’n situatie terecht te komen.”