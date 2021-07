Deze tropische bestemming is onverbiddelijk: toeristen zonder mondmasker van eiland gezet

Het gaat om drie toeristen uit de VS, Rusland en Ierland. Ze werden op het vliegtuig huiswaarts gezet. De drie droegen geen mondmasker in openbare aangelegenheden, terwijl dat verplicht is. Er geldt voortaan nultolerantie in Bali, zeggen de autoriteiten.

“Ze hebben de basismaatregelen geschonden, door geen masker te dragen, in deze periode van noodtoestand”, zei Jamaruli Manihuruk, de verantwoordelijke van het justitiële apparaat in Bali. Een Russische vrouw die weigerde in quarantaine te gaan nadat ze positief had gezet, zal ook het land uitgezet worden. Dat zal gebeuren van zodra ze niet meer besmettelijk is, klinkt het.

De vier buitenlandse toeristen zijn zo de eersten om het land uitgezet te worden, sinds de nieuwe regels van kracht zijn in Bali. Indonesië, het op drie na bevolkingsrijkste land ter wereld, met 270 miljoen inwoners, telde de voorbije 24 uur een record van 40.427 besmettingen. Ook waren er 891 overlijdens. Het aantal besmettingen per dag verviervoudigde in minder dan een maand.