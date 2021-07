Malta weigert niet-gevaccineerden toeristen, Europa is het daar niet mee eens

Malta gaat verder dan alle andere Europese landen. Afgelopen vrijdag besloten zij dat ze de grenzen zouden sluiten voor reizigers die niet volledig gevaccineerd zijn. Ook een negatieve PCR-test of een bewijs van antilichamen zou niet langer voldoen. Zo hoopt het eiland om een heropflakkering van het aantal besmettingen in te dammen.

Het ging namelijk heel goed met de Covidsituatie op Malta. Een maand geleden waren zij de eersten, samen met IJsland en een stukje Finland, om opnieuw groen te kleuren op de kaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding. En op 27 juni meldde het land dat er die dag geen enkele besmetting was geregistreerd. Maar het gaat opnieuw de verkeerde kant uit. Vorige vrijdag telden de autoriteiten er opnieuw 96 besmettingen. Daarvan was 90 procent niet gevaccineerd. Uit het laatste rapport, dat van 12 juli, blijkt dat er in de afgelopen 24 uur opnieuw 179 nieuwe besmettingen bijkwamen. Er zouden momenteel 634 besmettingen ‘actief’ zijn. Gelukkig stierf er in de afgelopen 24 uur wel niemand aan de gevolgen van Covid-19.

Ook de vaccinatiegraad in het land ligt hoog. Tot nu toe werden er al 706.857 dosissen van een coronavaccin toegedien. Daarmee is zo’n 79 procent van de volwassenen al volledig ingeënt. Ter herinnering: Malta heeft een half miljoen inwoners. In België zijn al 4.866.692 mensen volledig gevaccineerd en kregen 7.594.191 minstens één dosis. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano.

Coronacertificaat

Dat Malta graag zijn goede cijfers wil behouden, is op zich niet zo vreemd. Maar de manier waarop ze dat willen doen, stuit op heel wat kritiek. Door reizigers die niet volledig gevaccineerd zijn te weigeren, gaan ze in tegen het Europees coronacertificaat dat sinds 1 juli in de Europese Unie geldt. Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders heeft daarom ook al aangegeven dat ze Malta willen overtuigen op de grenzen toch opnieuw te heropenen. Hij wees er in een interview met de Franse radiozender France Inter op dat de lidstaten de bepalingen van het coronacertificaat moeten respecteren.

“Er zijn twee beslissingen: het certificaat dat we hebben ingevoerd en dat verplicht is voor alle lidstaten, als bewijs van uw situatie ten aanzien van de ziekte. En dan is er nog de aanbeveling die is goedgekeurd door de 27 lidstaten, die vertrekt van het idee dat het paspoort op zich volstaat, tenzij de gezondheidssituatie verslechtert”, legde Reynders uit.

Het coronacertificaat moet reizen binnen de EU makkelijker maken. Het geeft aan of de houder gevaccineerd is, een negatieve test heeft afgelegd of de ziekte recent heeft gehad. De Europese Commissie wil Malta dan ook overtuigen om negatieve PCR-tests te aanvaarden. “In functie van de besmettingsgraad met de deltavariant (...) is het normaal dat men opnieuw maatregelen neemt, zoals tests en quarantaine, maar geen reisverbod”, maakte Reynders duidelijk.

