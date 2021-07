In juni reed 1 op de 6 chauffeurs te snel in Nieuwerkerken

In de maand juni controleerde de lokale politie de snelheid van 2.426 voertuigen op grondgebied Nieuwerkerken. Daarvan reden er 395 te snel, dat is dus ongeveer één chauffeur op de zes.

Zoals bijna iedere maand voert de Schansstraat in deelgemeente Wijer de statistieken aan. In de omgeving van de school is de snelheid beperkt tot 30 kilometer per uur, en 54% van de chauffeurs reed daar te snel. Opvallend wel, de politie flitste ook in het stukje Schansstraat waar de maximumsnelheid 50 km per uur bedraagt. Daar reed maar 7% van de chauffeurs te snel. len