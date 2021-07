Vandalen bekladden portret van Marcus Rashford, maar buurtbewoners steken hem met mooi gebaar een hart onder de riem

Net als Bukayo Saka en Jadon Sancho miste Marcus Rashford zondagavond zijn elfmeter in de beslissende penaltyreeks. Daardoor werd Italië en niet Engeland Europees kampioen. Bepaalde Engelse fans konden dat moeilijk verkroppen en uitten hun frustraties op een weinig smaakvolle manier: op sociale media barstte het van (racistische) verwensingen en bedreigingen.

In Withington, een wijk in Manchester, ging het zelfs nog een stapje verder: daar werd een muurschildering met een portret van Marcus Rashford in de nacht van zondag op maandag met graffiti onder handen genomen door vandalen. De burgemeester van de stad reageerde verbolgen: “Dit is verachtelijk en beschamend. We kunnen niet trotser zijn op Marcus en zijn rol in het Engelse nationale team om ons land naar een eerste grote finale in 55 jaar te brengen.”

Ook de inwoners van de wijk lieten zich niet onbetuigd. Zij trokken maandag naar het monument met doeken en hartjes waarop mooie boodschappen geschreven stonden. Ze noemden Rashford onder meer een ‘held’ en een ‘rolmodel’. Zo kan het dus ook.