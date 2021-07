Geen vijf maar drie weken wachten tussen twee Pfizerprikken

De termijn wordt ingekort om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen voor de start van het nieuwe schooljaar. Het Pfizer-vaccin is het enige dat in de Europese Unie werd goedgekeurd voor minderjarigen, de maatregel is dus vooral van belang voor de 12 tot 15-jarigen. Deze leeftijdsgroep kan vanaf maandagavond een uitnodiging verwachten voor een vaccinatie. Ook de 16 tot 17-jarigen die nog geen uitnodiging kregen kunnen van de nieuwe termijn profiteren. Concreet wordt de interval teruggebracht naar 21 dagen, met een marge van twee dagen ervoor of erna.

Voor wie al een afspraak heeft, of al een eerste prik met het Pfizervaccin heeft gehad, blijft de tussentijd op vijf weken. Die afspraak kan niet worden vervroegd. Wie niet kan ingaan op de uitnodiging door bijvoorbeeld vakantie, ontvangt eind augustus of begon september een nieuwe oproep.

De tussentijd lag initieel al op drie weken, maar om meer mensen sneller een eerste prik te kunnen geven, werd in het voorjaar de termijn voor Pfizer verlengd naar vijf weken. De vaccinatiecampagne staat nu een stuk verder en er is voldoende voorraad beschikbaar, daarom kan de termijn worden herzien. Tieners kunnen zich ook inschrijven op de reservelijst Qvax, zo kunnen ze sneller aan de beurt komen.