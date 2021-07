Mooie prijzen voor winnaars Koop Lokaal

Om de handelaars en horecaondernemers van Beringen te ondersteunen bij de heropstart na corona, organiseerde stad Beringen in samenwerking de Middenstandsraad in juni een koop-lokaalactie.

Bij aankoop in één van de 54 deelnemende handelszaken kregen de klanten een invullotje waarbij ze kans maakten op één van de prijzen. Op 6 juli werden de winnaars getrokken van de Koop Lokaal actie. Kinderschepen van Ondernemen Dhyo Vandenberg mocht samen met schepen Werner Janssen de gelukkige winnaars bekendmaken. In het totaal zijn er 54 winnaars en hiervan zijn er 8 hoofdprijswinnaars met de volgende prijzen in waardebons. Moris Theo uit Beverlo heeft 2.500 euro gewonnen. Zijn winnend lot is getrokken bij Slaapcomfort Caro uit Beverlo. Bilterest Whitney uit Heusden-Zolder wint 1.000 euro en heeft haar winnend lot van Leonidas Beringen. Lynen Adèle uit Beringen en Meelberghs Heidi uit Leopoldsburg winnen elk 500 euro. Deze lotjes komen van Fit 20 Beringen en Spar Beringen. Peeters Chris uit Meldert, gewonnen bij Carrefour Paal, Vandermeeren Freddy uit Beringen, gewonnen bij Grand Golden City Paal, Rutten Wendy uit Beverlo, gewonnen bij L’Arco Food & Wine Beringen en Sevda Apydin uit Beringen-Mijn, gewonnen bij Studio Maurice Beringen winnen elk 250 euro. De overige 48 winnaars winnen telkens bonnen ter waarde van 50 euro. De volledige lijst van de winnaars kan je terugvinden op Koop lokaal - Stad Beringen.