50én Maaseik start activiteiten met begeleide wandelingen en drie-sluizentocht op de Maas

50én Maaseik verkende met een natuurgids de terrils in Eisden. Ondanks de regen was het een plezierige en interessante wandeling door dit mooie gedeelte van het Nationaal Park Hoge Kempen. Op 7 juli maakten ze met 36 leden een bijna 4 uur durende vaart van Maasbracht naar Roermond en terug over de Maas en het Lateraalkanaal. Ze hadden schitterend weer, een mooie boot voor hen alleen, kregen een goede uitleg over de vele jachthavens, de drijvende huizen van Oolderhuusken, de sluizen en meer.