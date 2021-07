Coronaproof bewegen met dienstencentrum Aan de Statie

Vorige week waren de inwoners van Rekem aan de beurt. Op het grasplein van kasteel d'Aspremont Lynden werd er van maandag tot donderdag gezellig geturnd, gedanst... Tanya Galias, begeleidster avondgymnastiek : "Deze bewegingslessen kaderen binnen de activiteiten van Lanaken Bubbelt. Twee maanden lang organiseert de gemeente Lanaken immers heel wat activiteiten voor jong en oud. Doorheen het jaar begeleid ik in Dienstencentrum Aan de Statie op vrijwillige basis ochtendgymnastiek en seniorenstretch. Hier beperk ik me tot avondgym en dat staat open voor iedereen, voor jong en oud. We waren toch met bijna 10 dames in dit prachtige kasteelpark van Oud-Rekem." De bewegingsactiviteiten gaan door van maandag tot en met donderdag in Gellik, Veldwezelt, Kesselt, Smeermaas, Neerharen en Lanaken-centrum en worden coronaproof georganiseerd. Anja Vandermeulen begeleidde 20 dames in de cowboysfeer van de Linedance: "Tot op het laatste moment hebben we getwijfeld of de linedance kon doorgaan. Tja, het weer heb je niet in de hand. Na een stevige regenbui besloten we om voor de poort van het kasteel te dansen. Het natte gras zou wel eens voor kleine ongelukjes kunnen zorgen. Er is veel passage op de Groenplaats in Rekem en de passanten vonden dat verrassingsoptreden wel plezant. Er waren toch heel wat opgestoken duimpjes. En na afloop werden we door uitbaatster Mieke van het restaurant Poortgebouw getrakteerd op cava. Als dat geen verrassing was." Wil je ook mee bewegen? Dat kan nog tot 26 augustus elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19u tot 19u45 in elk kerkdorp van Lanaken. Gratis deelname en inschrijven via www.lanakenbubbelt.be