Struipen, hoe doe je dat?

‘Hoe doe je dat’, de vraag die meermaals gesteld werd tijdens de eerste ‘struipwedstrijd’ georganiseerd in het kader van de Stokkemer smokkelmarkt. De smokkelmarkt zou niet ‘Stokkems’ getint zijn wanneer de vlechtnijverheid niet aan bod komt. Vlechten, regionaal korven genaamd, is meer dan wissen manden en allerhande voorwerpen produceren.

In het voorjaar domineerden de korversvrouwen het straatbeeld. Gezeten op een keukenstoel ontdeden ze de wissen (wilgen) van de schil, alhier struipen genaamd. Dit oude beroep krijgt tijdens de marktdagen een leuke invulling.Frans Davids, leraar vlechten van beroep, demonstreerde aan de wedstrijddeelnemers hoe de wissen, geplet tussen twee ijzeren staven, van de bast ontdaan worden.In bubbels van drie deelnemers werd geijverd om zoveel mogelijk wissen, binnen een vooraf bepaalde tijdsspanne, te schillen. Ondanks de duidelijke instructies van Frans bleken een aantal deelnemers erg onhandig in hun opdracht. Met de chronometer in de hand hield Gerard Mostert, voorzitter van de mede-organiserende vereniging De Kunstkring, de wedstrijdduur in het oog en werden de laatste seconden luid roepend afgeteld.De taak van presentator Theo Colla reikte verder dan het wedstrijdspektakel op te vrolijken, namelijk de aanwezigen tot deelname te overtuigen Elke (drie)bubbelwinnaar werd een, ter plaatse getekende, gekarikaturiseerd zelfportret aangeboden.Sylvain Sleypen, voorzitter van Promo, dankte de deelnemers en de enthousiaste bewonderaars en meldde dat omwille van het succes een tweede editie wordt gehouden op zondag 18 juni.