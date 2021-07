Regenboogkunst bij Okra Paal

De creadames breiden in april vol enthousiasme lappen om regenbogen te maken voor een actie van het Regenbooghuis in Hasselt. Een regenboog met zes kleuren: rood, oranje, geel, groen, blauw en paars. Samen breiden ze 8 regenbogen met bijna 150 bolletjes wol. De regenbooglappen werden op 17 mei door vrijwilligers van het Regenbooghuis uitgehangen aan de kleine ring in Hasselt. Samen met het Regenbooghuis is Okra Paal dan ook fier om meegewerkt te hebben aan deze regenboogkunst. Volgende week komen de breilappen terug naar Paal en krijgen ze een 2de leven. De creadames maken daar dan dekentjes van voor het goede doel. De Okra-koeriers fietsten de voorbije maanden weer honderden kilometers om vele zakken en dozen breiwol in Limburg op te halen want met zo’n grote brei-inzet is er veel wol nodig. Tekst: Maria MeynkensFoto's: Maria M, Manon