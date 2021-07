Biergilde ’t Wijnvat hervat de activiteiten

De opkomst was nog niet denderend maar voldoende om een uitgebreid programma uit te werken. Deze samenkomsten op iedere 2de vrijdag van de maand zullen gevuld worden met een barbecue, een aantal cursussen over bier maken, inclusief een workshop van bierbrouwen. Tevens zal er een cursus gegeven worden over kaas maken. De planning voor de bierwandeling en een bierbrouwwedstrijd zal opgestart worden. Bijkomend is er natuurlijk bij iedere bijeenkomst ruim tijd om ervaringen uit te wisselen.