Fietsers van OKRA Beek gaan voor wereldkampioenschap

Het WK-wielrennen wordt dit jaar georganiseerd in ons land van 19 tot 26 september. Wie de magische WK-grens van 267 km (= afstand van het WK-parcours) bereikt in de maanden juli, augustus en september ontvangt een speciaal ontworpen OKRA-WK-Fluohesje.OKRA Beek doet mee omdat bewegen immers belangrijk is. Liefst 32 leden hebben zich ingeschreven voor deze actie. Elke dinsdag wordt om 13.30 uur het startsein gegeven aan de kerk van Beek. Nieuwe leden zijn steeds welkom.