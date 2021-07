Troostplek in park 't Loo

Maasmechelen

Naast de troostplek in Leut, aan de kapel in Mazenhoven, werd in de gemeente Maasmechelen een tweede troostplek ingericht in park ’t Loo. Deze troostplek in het park kwam er op vraag van de verschillende Maasmechelse gebedshuizen die deelnemen aan het interlevensbeschouwelijk overleg in Maasmechelen.