TOUR DE LIMBOURG

Het Tourpeloton trekt dinsdag dieper de Pyreneeën in. Ook achter rug van de klassementsmannen speelt zich een verwoede strijd af. De strijd tegen de klok. Ver weg van de camera’s sleurt de ‘gruppetto’ zich over de bergen met maar één doel: de tijdslimiet halen. Limburgse ex-profs getuigen over hun avonturen in ‘de bus’.