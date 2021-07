COLUMN KARIN DE GREEVE: Toffe buurt

De waarheid komt uit een kindermond. Dat is nog maar eens bewezen. Onlangs trok een groepje kinderen door de straten van onze wijk. Ze hadden een hele verzameling sjablonen bij. Ook spuitbussen met verschillende kleuren verf. Nu zie ik jullie al denken “oei oei oei, alweer wilde graffiti op plaatsen waar het niet hoort en met verf die we niet wegkrijgen!” Nee nee, niets daarvan. Op verschillende plaatsen spoten ze op het voetpad héél discreet een bloemetje, een hartje of – en dat deed mij echt plezier – de tekst 'Toffe Buurt'. Een vorm van graffiti ja, maar met een positieve boodschap en, zoals gezegd, kwam die uit een kindermond. Gelijk hebben ze hoor. Tijdens de lockdown vorig jaar tekenden de kinderen met stoepkrijt op de straat een reuzengroot hart als steun aan de mensen uit de zorgsector. Het was de VTM-helikopter die de ronde van Vlaanderen deed niet ontgaan. Die vloog recht boven onze straat. En dan was er ook nog de berenactie. In bijna elk huis zat er wel een beer aan het raam. Kinderen en mama of papa trokken door de straten om de beren te tellen. Af en toe kreeg je dan een lief bedankbriefje van zo’n jonge buur in de brievenbus. De wijk is sterk aan het verjongen, nieuwe gezinnen met kleine kinderen. En dat brengt weer leven in de brouwerij. Wat is er mooier dan het geluid van spelende kinderen, die lachen en tieren. Gewoon luisteren naar de verhalen die ze aan elkaar vertellen, hoe ze de taal van de grote mensen napraten en hoe ze hun fantasie de vrije loop mogen laten tovert een glimlach op je gezicht. Zij amuseren zich van ’s morgens tot ’s avonds. Geen wonder dus dat ze het terecht een toffe buurt vinden. Wat is er mooier dan een gelukkig kind!