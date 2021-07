Amnesty International Hasselt zoekt vrijwilligers

Amnesty International is op zoek naar mensen die af en toe een beetje kunnen helpen of die nét iets meer willen betekenen. En dat kan op heel veel manieren. Bij Amnesty International kan je ingezet worden bij een brede waaier van activiteiten. Aangezien het een klein maar zéér ervaren en gepassioneerd team is, zal je als vrijwilliger genoeg ondersteuning krijgen maar zelf ook autonoom kunnen werken.Leeftijd, nationaliteit, job… Het speelt geen enkele rol. Iedereen is welkom.Neem gerust contact via ella@amnesty-hasselt.be.