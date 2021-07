Tommelen breidt uit en lanceert het Tommelen-lied

Dit stukje natuurhistorisch erfgoed is namelijk het leefgebied van de zeldzame kamsalamander. De deelnemers kregen inzicht in de plannen voor de uitbreiding van het natuurgebied alsook in de nakende herinrichtingswerken door Natuurpunt. Het startshot werd beide keren gegeven door Jan Willem (columnist van de Buurtkrant) en zanger van de kunstgroep Ayu Company. Deze artiesten schreven speciaal voor het natuurgebied het Tommelen-lied, ideaal om de avond mee te starten.Iedereen is trouwens welkom op de wandeling in het gebied op zondag 1 augustus om 14u. Je moet je wel inschrijven via: www.natuurpunthasseltzonhoven.be/agenda.