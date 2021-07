Kinderen leren radio maken bij stadsradio GRK

Maar liefst 19 scholen in Midden-Limburg werden aan het eind van het schooljaar aangeschreven door stadsradio GRK en de Genkse academie met de vraag om mee te werken aan een radiocursus voor de jeugd. Een 12-tal kinderen schreef zich uiteindelijk in voor dit creatieve project.

Onder leiding van GRK-presentatoren Lenn Melotte en Hadewig Weyen werden de nieuwsgierige kinderen dan ook twee dagen lang ondergedompeld in de radiowereld. “En niet alleen het rechtstreekse radiogebeuren werd belicht”, vertelt Lenn. “We bouwden inderdaad twee groepjes op. Een groep met de +12- tot 16-jarigen en een groep met de -12-jarigen. In deze groepjes kregen de kinderen dan les in brainstorming, het verzamelen van info, het voorbereiden van interviews en zelfs beetje techniek. Op de tweede dag zou dan al die theoretische kennis omgezet worden in de praktijk”, vertelt Lenn.

Interview met burgemeester

De reacties na de tweede dag, zeg maar na de volledige mini-cursus, waren zowel bij de kinderen als bij de lesgevers zeer positief. “Vooral de interviewmomenten maakten indruk bij alle cursisten”, vertelt Hadewig. “We gaven iedereen de kans live interviews te maken met de vriendjes en de vriendinnen, maar ook met schepen Anniek Nagels en zelfs burgemeester Wim Dries die ook met volle teugen genoot van de inzet en de ijver van de radiomakers in spe. Met de micro in de hand en de koptelefoon om de oren leek alles ook superecht voor deze kinderen. Sommigen spraken zich echt al uit voor een roeping bij radio of tv in de verre toekomst.” Tenslotte ook een reactie uit de kindergroep zelf: “Subliem, echt tof dat we zoiets indrukwekkend mochten meemaken”, lacht Soetkin.